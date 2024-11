Trzęsienie ziemi u mistrza świata. Kluczowy transfer doszedł do skutku

- Do mojego teamu dołączają doświadczeni mechanicy Przemek Łubecki i Michał Szczepański. Wierzę, że nasza współpraca przyniesie w przyszłym roku jeszcze lepsze wyniki we wszystkich rozgrywkach, w których będę brał udział. Witam na pokładzie - oznajmił w swoich mediach społecznościowych jeden z liderów Stali Gorzów.

Sportowy awans mechaników. Będą rywalizować z najlepszymi

- Trudno powiedzieć, co może wpłynąć na taką zmianę. Być może zawarzyli mechanicy, a nie sam Pedersen. Z ich punktu widzenia współpraca z Andersem Thomsenem jest bardziej atrakcyjna. Jest to podyktowane choćby celami sportowymi. Thomsen startuje w cyklu Grand Prix, a Pedersen nie ma nawet pewnego miejsca w składzie. Finansowo również oferta Andersa Thomsena powinna być bardziej atrakcyjna , bo będzie po prostu więcej pracy. Ponadto przed Thomsenem wiele lat startów na wysokim poziomie, a kariera Pedersena niedługo się zakończy - mówi nam Jacek Frątczak.

Nicki Pedersen nie szczędził mechanikom

- Trudno się przyzwyczaić do takiego dyskomfortu pracy. Przez lata, gdy Nicki Pedersen był na topie, to takie rzeczy nie przeszkadzały. Do pracy idzie się zarabiać pieniądze i to najważniejszy czynnik. Nie musi być lekko, łatwo i przyjemnie. Jasne, że komfort ma znaczenie, ale przede wszystkim chodzi o względy finansowe, wizję przyszłości - skomentował Frątczak.