Trzecia opcja GKM-u do wzmocnienia formacji młodzieżowej

Sebastian Zwiewka Żużel

Na rynku transferowym w PGE Ekstralidze trwa bitwa o juniorów. Jeśli ZOOleszcz DPV Logistic GKM-owi nie uda się sprowadzić Bartłomieja Kowalskiego lub Mateusza Bartkowiaka, to grudziądzanie zrobią wszystko, by pozyskać Kacpra Pludrę. Wychowanek Unii Leszno jest "trzecią opcją" do wzmocnienia formacji młodzieżowej.

