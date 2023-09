Trwają prace nad kalendarzem Grand Prix 2024. Możliwe dwie niespodzianki

Discovery, promotor cyklu zabiega o to, by w 2024 odbyła się runda w Australii. Nie wiemy, czy chodzi o Sydney, czy też inne miejsce. Nie wiemy też, czy kiedy miałaby się odbyć impreza. Od dobrze poinformowanych osób słyszymy jedynie: trwa walka o to, by Grand Prix wróciło na antypody.

Możliwe przenosiny Grand Prix z Gorzowa do Gdańska

Kolejną miłą niespodzianką mogłoby być przeniesienie rundy z Gorzowa do Gdańska, na Polsat Plus Arenę. Stadion został zmierzony, spokojnie można zmieścić na nim krótki, techniczny tor, a teraz ebut.pl Stal Gorzów, która ma wykupioną licencję, musi do spółki z operatorem stadionu wszystko policzyć i podjąć ostateczną decyzję.

Plus jest taki, że Stal mogłaby na takiej rundzie zarobić, Gdańsk miałby na swoim stadionie dużą imprezę, a cykl zyskałby splendor i mógł się pochwalić trzecim dużym obiektem na mapie cyklu.

Minusy? To przede wszystkim brak zamykanego dachu, co może się przełożyć na kłopot z przygotowaniem toru (przerabialiśmy to już na Stadionie Śląskim). Drugi duży minus to koszty. Choćby te związane z zakupem nawierzchni do budowy toru. Nic nam nie wiadomo o tym, by Warszawa (konkretnie PZM), która ma zmagazynowaną nawierzchnię, miała się angażować w to przedsięwzięcie.

Rozmowa Interii: „Złote dziecko” o nowym klubie. To mu pasuje. WIDEO / INTERIA.TV / INTERIA.TV

Dwie niespodzianki nie są pewne. Reszta po staremu

Na razie przy Australii i Gdańsku trzeba postawić duże znaki zapytania. Pewna jest runda w Cardiff, gdzie już można kupić bilety. W kalendarzu zostaje też oczywiście Warszawa i PGE Narodowy.

W sezonie 2024 podobnie jak to miało miejsce w tym roku, mają się odbyć rundy w Gorican, Pradze, Rydze, Malilli i Vojens. Wraca Wrocław. Gorzów ma, ale nie wiadomo czy i gdzie zrobi zawody. Nie wiadomo, co z Teterow i Toruniem. Wiemy, że umowa Torunia wygasa, ale toczą się rozmowy dotyczące jej przedłużenia.

Polsat Plus Arena w Gdańsku. /

Stadion żużlowy Marketa w Pradze. /