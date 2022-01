Do niedawna wydawać by się mogło, że park maszyn to, przynajmniej w sensie budowlanym, jedno z najnudniejszych miejsc na stadionach żużlowych. O ile na różnych obiektach można spotkać różne, np. trybuny główne, czy kolory krzesełek, o tyle konstrukcje w parkach maszyn są w zasadzie wszędzie takie same.

W 2020 roku Polacy postanowili zmienić zasady gry. Toruńska firma One Sport, we współpracy z Główną Komisją Sportu Żużlowego, przygotowała innowacyjne, by nie powiedzieć futurystyczne, konstrukcje, które pojawiły się podczas finału Speedway Of Nations w Lublinie. Mając w pamięci przebieg tych zawodów, można pokusić się o stwierdzenie, że nowość w polskiej części parku maszyn była najciekawszym elementem całej imprezy.

Projekt zebrał na tyle pozytywne recenzje, że GKSŻ postanowiła dokupić do trzech posiadanych konstrukcji dodatkowe trzy, by mieć komplet na mecze reprezentacji. Dodatkowo, pomysł Polaków zyskał uznanie w Eurosport Events, czyli u nowego promotora cyklu Grand Prix. Firma nie skopiowała rozwiązania przygotowanego przez Żużlową Reprezentację Polski, jednak podczas prezentacji swojej wizji cyklu Grand Prix w Toruniu zaprezentowała równie efektowne konstrukcje.

eWinner 1. Liga jak reprezentacja i Grand Prix?

W Głównej Komisji Sportu Żużlowego innowacje w parkach maszyn spodobały się na tyle, że działacze postanowili zmienić coś w tym obszarze w eWinner 1. Lidze. Od sezonu 2022, na zapleczu PGE Ekstraligi, obowiązkowe będzie stosowanie konstrukcji zaprezentowanych dziś prezesom podczas zjazdu w Żninie.

Zdjęcie Tak mają wyglądać boksy zawodników w przyszłorocznej eWinner 1. Lidze / interia / INTERIA.PL

Projekt boksów, choć efektowny, wzbudził mieszane odczucia wśród klubowych działaczy. Dlaczego? Ponieważ komplet 16 konstrukcji, które będzie musiał kupić każdy ośrodek, kosztuje... 80 tysięcy złotych! Daje to koszt 5 tysięcy złotych za sztukę. Z jednej strony należy się radować, że działacze chcą rozwijać dyscyplinę na wielu polach, również wizerunkowym, ale z drugiej strony kilkadziesiąt tysięcy złotych za element wystroju parku maszyn to dość sporo dla klubów eWinner 1. Ligi.

Ciekawe jest to, że na tę chwilę jest dokładnie jeden producent tego typu boksów, które oczywiście są homologowane. Mamy więc w tym momencie do czynienia z monopolem. Producent na początek współpracy zdecydował się jednak wykonać miły gest i pierwszy klub, który zamówi dziś boksy, dostanie 50% rabatu i 16 konstrukcji za 40 tysięcy złotych.