Trwa wyścig z czasem Polaka. To koniec marzeń o mistrzostwie?

Kołodziej może nie zdążyć na start cyklu SEC

Nie dość, że niespełna 40-latek straci połowę sezonu w PGE Ekstralidze, to na domiar złego ucierpią jego cele indywidualne. Już przepadł mu finał Złotego Kasku, który był eliminatorem do światowych eliminacji do Grand Prix. A o startach w mistrzostwach świata Kołodziej ciągle marzy. Teraz jedyną przepustką do cyklu byłaby ewentualna wygrana w SEC (zwycięzca ma zapewniony awans), gdzie Janusz byłby w gronie ścisłych faworytów.