Trwa walka z czasem. Wszystkie ręce na pokład

Póki co, Unia jest na szóstym miejscu w PGE Ekstralidze. Ma sześć punktów, ale za nią jest GKM, który rozkręca się z meczu na mecz oraz Wilki Krosno, które z kolei mają jeszcze dwa zaległe mecze. Przed Unią wyjazd do Torunia, gdzie wobec tak wielkich osłabień kadrowych trudno będzie nawet o punkt bonusowy (mają osiem przewagi po pierwszym spotkaniu). Później absolutnie najważniejsze starcie - GKM na własnym torze, wystarczy wygrać nawet 46:44, by zdobyć trzy punkty. Wrocław u siebie to niemal pewne zero, a wyjazd do Wilków też może różnie się skończyć. Unia na własnym torze wygrała tylko dwoma punktami.