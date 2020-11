​Trwa walka o krajowych seniorów w 2. Lidze Żużlowej. Łęgowik w RzTŻ Rzeszów, a Chmiel blisko SpecHouse PSŻ-u Poznań

Kluby drugoligowe walczą o pozyskanie krajowych seniorów. Hubert Łęgowik ma w listopadowym okienku transferowym podpisać umowę z RzTŻ Rzeszów, a Robert Chmiel najprawdopodobniej przeniesie się na stałe do SpecHouse PSŻ-u Poznań. 22-latek do tej pory startował w stolicy Wielkpolski jako gość.

Hubert Łęgowik miał trudne wejście do dorosłego żużla. Kiedy był 22-letnim zawodnikiem, to nie sprostał oczekiwaniom w pierwszoligowym Zdunek Wybrzeżu Gdańsk. Zdecydował się więc zejść do 2. Ligi Żużlowej i przez trzy lata - z niezłym skutkiem - występował w OK Bedmet Kolejarzu. W tej drużynie zapowiada się na sporo zmian, które mają sprawić, że opolanie w końcu wyrwą się z najniższej klasy rozgrywkowej. Z naszych informacji wynika, że Hubert Łęgowik zmieni jednak barwy klubowe i przeniesie się do RzTŻ Rzeszów.

Prezes rzeszowian - Jan Madej - w rozmowie z nowiny24.pl wyznał, że skompletował już cały skład. Szef klubu z uchylił rąbka tajemnicy potwierdzając, że do wyższej ligi odchodzi Patrick Hansen (Arged Malesa TŻ Ostrovia). Co ciekawe, Duńczyk poinformował o swojej decyzji...sms-em. Blisko dołączenia do SpecHouse PSŻ-u Poznań jest Robert Chmiel. Wychowanek ROW-u Rybnik występował już w stolicy Wielkopolski jako gość w zmaganiach 2020. Wówczas zgodę na taki ruch wyrazili działacze Zdunek Wybrzeża Gdańsk, gdzie zawodnik miał podpisany kontrakt.

Chmiel w zespole znad morza pojechał zaledwie w 9 wyścigach, jednak w SpecHouse PSŻ-cie dostawał więcej okazji do jazdy. Przeplatał dobre występy słabszymi, ale to nie zniechęciło poznaniaków do transferu. Osiągnięta przez młodego seniora średnia biegowa 1,115 nie prezentuje się okazale, choć z pewnością stać go na lepsze wyniki. 22-latek w następnych rozgrywkach postara się to udowodnić.

"Chcąc uciąć wszelkie spekulacje na mój temat chciałbym poinformować, że w sezonie 2021 nie będę reprezentować klubu Zdunek Wybrzeże Gdańsk! Serdecznie dziękuję prezesowi i wszystkim ludziom związanych z klubem oraz kibicom za miłe przywitanie, pomoc i daną mi szanse! Gdańsk będę wspominał bardzo miło i absolutnie nie żałuję decyzji dolaczenia do tej wspaniałej gdańskiej rodziny! Klubowi życzę powodzenia i mam nadzieję do zobaczenia na żużlowych torach! Wkrótce wyjaśni się moja przyszłość dotycząca sezonu 2021" - napisał żużlowiec na swoim fanpage'u na Facebooku.

Sebastian Zwiewka