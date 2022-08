Trudny mecz mistrza. Nie dostał taryfy ulgowej

Za Bartoszem Zmarzlikiem jeden z najbardziej wymagających meczów w dotychczasowej karierze. Dwukrotny mistrz świata wraz ze Stalą Gorzów wybrał się w niedzielę do Lublina. Tak do tego Lublina, gdzie najprawdopodobniej wystartuje w przyszłym roku w co najmniej siedmiu meczach. 27-latek pomimo ogromnej presji jednak nie zawiódł i poza jedną małą wpadką zaliczył spotkanie idealne.