Trudny czas dla Zmarzlika. Mistrz świata pogrążony w żałobie

Bartosz Zmarzlik we wtorek miał upadek, jakiego nie zanotował od wielu lat. Zawodnik jest mocno poobijany, a jego występ w finale Speedway of Nations wcale nie jest pewny. Dzień później Zmarzlik dowiedział się o śmierci Bogusława Nowaka, który był bardzo ważny dla jego kariery. To jeden z trudniejszych momentów w sportowym życiu Zmarzlika.