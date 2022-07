Trudne życie z gwiazdą. Możliwy już tylko ślub z rozsądku

Dwa lata temu Mikkel Michelsen był bliski odejścia do ZOOleszcz GKM-u Grudziądz. Gdy już było wszystko dograne, wszedł przepis o zawodniku U-24 i sprawa się rypła. Rok temu Michelsen miał iść do zielona-energia.com Włókniarza Częstochowa, ale finalnie dogadał się z Motorem. Teraz sytuacja się powtarza. Znowu jest Włókniarza, który daje milion za podpis i 10 tysięcy za punkt oraz Motor, który na razie nie chce tych pieniędzy dać.

Tego chce Michelsen od Motoru

Poza finansami, o czym pisaliśmy wczoraj, jest też problem Bartosza Zmarzlika. Duńczyk nie chce być w jego cieniu. Oczywiście dobra oferta kontraktowa i sponsorska pewnie by go przekonała, ale mogłyby się pojawić problemy w trakcie sezonu. I tu otwiera się furtka dla Martina Vaculika.

Straszą Michelsena Vaculikiem

To, co się dzieje teraz, ta kłótnia w rodzinie, wynika najpewniej z faktu, że prezes Jakub Kępa nie lubi, gdy ktoś wodzi go za nos. Pewnie, to, że mający teraz 700 tysięcy za podpis i 8 tysięcy za punkt Michelsen zażądał podwyżki, mocno go zirytowało. Dodatkowe żądania jeszcze bardziej. Małżeństwo z rozsądku wciąż jest jednak możliwe.