Trudne pytania na spotkaniu prezesów. Poszło o kasę

Limity płacowe w żużlu znikają, od teraz kluby biorą odpowiedzialność za każdą wydaną złotówkę. Jak czegoś nie zapłacą, to stracą licencję. To właśnie dlatego prezes Metaliki Recycling Kolejarza Rawicz postanowił na ostatnim spotkaniu prezesów pierwszej i drugiej ligi powiedzieć coś, co sprawiło, że na innych padł blady strach.