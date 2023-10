Trudna rozmowa Zmarzlika z żoną. Takiego sms-a mu napisała. „Dalej się gotowałem”

- Gdy wyjeżdżam na tor, czuję się najszczęśliwszy na świecie - mówił Bartosz Zmarzlik w rozmowie z Michałem Korościelem z Eleven Sports.

Zmarzlik opowiada, co stało się po wykluczeniu z rundy w Vojens

Tej miłości do żużla i motocykli nie zabiła nawet decyzja jury zawodów Grand Prix Danii w Vojens, które wykluczyło Zmarzlika z jazdy w turnieju za to, że założył nieregulaminowy strój, bez logo sponsora cyklu. - Oglądałem Vojens w busie. Kocham jeździć i zazdrościłem innym, że oni mogą, a ja nie - przyznał.

Chwila była jednak bardzo ciężka, bo wtedy, gdy jeszcze ważyły się losy wykluczenia Paweł Zmarzlik, tata Bartosza, mówił do dziennikarzy wprost: - Zobaczycie po Toruniu. On nigdy tam nie wróci.

Zmarzlik tłumaczył, że tata powiedział to w emocjach, ale faktycznie różne myśli chodziły mu po głowie. W zasadzie to dopiero wymiana sms-ów z żoną postawiła go na nogi.

Rozmowa Interii. To on stał za transferem żony Cegielskiego, a teraz Pedersena. WIDEO / szybka kontra (żużel) / INTERIA.TV

Rozmowa z żoną bardzo pomogła Zmarzlikowi

- Napisałem, że ja dzisiaj nie jadę - zdradził Zmarzlik Korościelowi dodając, że użył mniej parlamentarnych słów, bo był mocno wzburzony. - Ale czemu, zapytała Sandra. Bo nie ten kevlar, odpowiedziałem. A ona na to: ale jak. I tak sobie pisaliśmy. I za to kocham i szanuję moją żonę, że na końcu napisała mi: nic się nie martw, i tak zrobisz swoje. Ja dalej się gotowałem, a już byłem przygotowywany na to, co będzie.

To nie pierwszy raz, jak Bartosz odniósł się do swoich relacji z żoną. Widać, że para świetnie się rozumie. Kilka miesięcy temu kibice mieli ubaw po pachy. Wtedy Zmarzlik przekazał w mediach społecznościowych, że kończy zgrupowanie kadry na Malcie: - Sandra, wracam do domu, na co ta odpowiedziała: - Czekam z utęsknieniem. Pranie samo się nie zrobi.

Śmiechu było wtedy co niemiara. Widać jednak, że w trudnych momentach małżonkowie też się wspierają. Bartosz w trudnych chwilach ma się komu wygadać. No i o żadnej rezygnacji z Grand Prix nie ma już mowy. Na podium Zmarzlik rzucił przecież: jedziemy dalej, bo każdy medal ma dla niego ogromne znaczenie. - Pierwszy, bo wyjątkowy. Drugi, bo drugi z rzędu, trzeci, bo zdobyty rundę przed i czwarty, bo zdobyty mimo absencji w jednej rundzie.

Bartosz Zmarzlik modli się przed finałem Grand Prix 2023. / Paweł Wilczyński

Bartosz Zmarzlik w Grand Prix Final w Toruniu 2023. / Paweł Wilczyński