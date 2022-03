Treningowy maraton gwiazdy Motoru. Mistrz Europy się nie oszczędza

Arkadiusz Adamczyk Żużel

Mikkel Michelsen ma za sobą bardzo udany sezon, okraszony nie tylko tytułem indywidualnego mistrza Europy, awansem do Grand Prix i brązowym medalem w Speedway of Nations, ale także świetnymi występami w lidze (zwłaszcza w play off), które zapewniły Motorowi Lublin srebrny medal drużynowych mistrzostw Polski.