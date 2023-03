Treningi w szczycie zimy. Czy to ma jakiś sens?

- Treningi w lutym? To nie ma najmniejszego sensu. Przecież to, co oni sobie teraz posprawdzają, w kwietniu będzie bez znaczenia. Pomijam już fakt, że jeśli tak będą jeździć, to za chwilę będzie trzeba sprzęt dać do serwisu jeszcze przed ligą. Poza tym to prosta droga do znudzenia się żużlem jeszcze przed rozpoczęciem sezonu ligowego - uważa Jan Krzystyniak. - Te pierwsze treningi to "młócenie" non stop, by jak najszybciej wejść w rytm. Naprawdę bywa to męczące. A przecież chyba chodzi o to, by w sezon wchodzić na tzw. głodzie, prawda? - pyta.