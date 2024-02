Trener zwrócił się do kibiców. „To ja ustalam i rozpisuję godziny”

Sporym echem w łódzkim środowisku odbiła się organizacja specjalnego treningu otwartego dla kibiców. Wielu fanów zwracało uwagę na to, że poniedziałek o godzinie 13:00 nie jest dobrą porą i otwarcie krytykowało klub w komentarzach. Ich reakcje widział trener, Maciej Jąder, który teraz na stronie klubowej przekazał parę słów w tym temacie. - To ja ustalam i rozpisuję godziny zajęć dla drużyny i to drużyna w tym momencie jest najważniejsza – oznajmił.