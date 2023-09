Trener zrugał swoich zawodników! Mówi o kompromitacji

For Nature Solutions KS Apator Toruń przegrał w półfinale z Betard Spartą Wrocław, choć wrocławianie przystąpili do meczu bez Taia Woffindena, a w trakcie spotkania wypadł jeszcze Maciej Janowski. Ta porażka do wręcz kompromitacja Apatora. Trener torunian, Jan Ząbik zrugał swoich zawodników, zarzucając im brak inwestycji z sprzęt. – Dostają pieniądze i powinni być przygotowani – mówi Jan Ząbik.