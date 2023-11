Trener zrugał mistrza świata. Tak odpowiedział kapitan

Zawodnikom to nie przeszkadzało

- Czułem się choro, nieswojo we własnym ciele. Nie miałem takiej pewności, by dawać rady innym. Musiałem pójść do busa i się położyć, bo źle się czułem. Byłem oszołomiony, słaby. Może kibice powinni jednego dnia wsiąść na motocykl albo komuś pomóc. Kiedy są chorzy, to też po pracy idą do domu. Nie zostają w pracy, nie zajmują się innymi, tylko idą do domu. To samo zrobiłem ja. Poszedłem do busa, położyłem się i próbowałem odprężyć. To proste. Kibice mają czasami dużo do powiedzenia, ale powinni wczuć się w sytuację i zrozumieć w czym jest problem. Łatwo wskazywać palcem i pytać dlaczego postąpił tak, a nie inaczej. Mówię więc, że nie zostałem w parku maszyn, bo nie czułem się na siłach, czułem się bardzo źle. To było przerażające, bo nie wiedziałem, co się dzieje. Z trudem podnosiłem butelkę z napojem - tłumaczył Pedersen.