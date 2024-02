Trener Zmarzlika powiedział o swojej przyszłości. Dla kibiców to może być szok

Stanisław Chomski trenerem Stali Gorzów jest od sezonu 2015. Wcześniej dwukrotnie pracował w klubie (1988-1995, 1999-2009), w przeszłości był też jego zawodnikiem. Śmiało można go nazwać jedną z ikon klubu. Jednak wszystko, co dobre musi się kiedyś skończyć. Niewykluczone, że sezon 2024 będzie ostatnim, w którym Chomski poprowadzi klub.

"Nie będę miał czego szukać". Trener Stali o swojej przyszłości

On sam w sprawie swojej pracy z drużyną wypowiada się bardzo tajemniczo. - Skupmy się na tym sezonie. Może się okazać, że będzie taki, że nie będę miał tu czego szukać. Choć nie wierzę w to, bo mamy dobry zespół, który stać na zrobienie wyniku. Oby tylko kontuzje nas ominęły, to wtedy będziemy się cieszyć - mówił Chomski w Telewizji Gorzów.