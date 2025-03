Trener Zmarzlika na trybunach. Ruszyła lawina spekulacji

Kibice Stali Gorzów zobaczyli trenera Stanisława Chomskiego na trybunach

Śledzono każdy ruch Chomskiego. Przyglądano się temu co robi, z kim i jak rozmawia. Osoby siedzące na trybunach zauważyły, że Chomski nie przywitał się z obecnym trenerem Stali Piotrem Świstem i cały czas trzymał się z boku. Wielu zastanawiało się, w jakim charakterze się pojawił. Dla wielu nie ulega wątpliwości, że człowiek, który wprowadzał mistrza świata Bartosza Zmarzlika do żużla przydałby się Stali.

Chomski wyjaśnia, dlaczego przyszedł na trening Stali Gorzów

Oczywiście zapytaliśmy Chomskiego o jego relacje ze Świstem. - Całą zimę chodziliśmy na basen, mamy dobry kontakt. Ja nigdy z Piotrem nie miałem żadnego konfliktu. To fakt, że na sparingu za wiele nie rozmawialiśmy. Przywitaliśmy się i tyle. On był jednak zajęty, bo tor wymagał częstej kosmetyki, poza tym był przy zawodnikach. Kiedy byłem trenerem Stali, to walczyłem z ludźmi, którzy podchodzili i przeszkadzali. Nie chciałem sam występować w tej roli - opowiada nam Chomski.