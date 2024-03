Trener zaczął sprzedawać bilety. Zaskoczenie przed imprezą roku

Indywidualne Międzynarodowe Mistrzostwa Ekstraligi nigdy nie cieszyły się tak ogromną popularnością, jak obecnie . Zmiana lokalizacji na Łódź okazała się strzałem w dziesiątkę, co doskonale widać po sprzedaży wejściówek na zawody. Fani wprost rzucili się na bilety i na kilka tygodni przed pierwszym wyścigiem wypełnili już ponad siedemdziesiąt procent trybun nowoczesnego obiektu. Spora w tym zasługa samych organizatorów, którzy wymyślają coraz to nowsze akcje i na różny sposób przekonują niezdecydowane osoby. Ostatnio dział marketingu H. Skrzydlewska Orła wpadł na to, by za kasą stanął Maciej Jąder, czyli trener drużyny występującej na zapleczu PGE Ekstraligi.

Mnóstwo osób dopiero pierwszy raz zobaczy żużel

Wyjątkowy człowiek w kwiaciarni rodziny Skrzydlewskich przebywał przez około cztery godziny, podczas których nie narzekał na nudę ze względu na ogromne zainteresowanie wyjątkowym wydarzeniem. - Starałem się rozmawiać z każdym z kibiców, którzy odwiedzili w środę kwiaciarnie. Zapytałem jednej pani, czy przychodzi do nas na mecze, a ona odpowiedziała, że to będzie jej pierwszy raz w życiu . Dodała, że zabiera ze sobą całą rodzinę. Nie tylko męża, dzieci, ale również swoich rodziców - przekazał Maciej Jąder na łamach strony klubowej.

Trener najbardziej cieszył się, gdy sprzedawał bilety kibicom totalnie nie interesującymi się speedwayem. Taki turniej jak Indywidualne Międzynarodowe Mistrzostwa Ekstraligi to doskonałe wydarzenie na połknięcie bakcyla i wciągnięcie się w tę widowiskową dyscyplinę sportu. - Jeden z panów bardzo chciał jednak przekonać się, jak wygląda żużel na żywo. Jestem przekonany, że mu się spodoba, bo emocje przeżywane na stadionie to coś zupełnie innego niż oglądanie żużla przed telewizorem. Inny z kibiców opowiadał, że mieszka bardzo blisko stadionu, ale nigdy u nas nie był. Po ogłoszeniu ŁÓDŹ KREUJE IMME dowiedział się, że przyjadą do nas największe gwiazdy światowego żużla. To go zmotywowało do zakupu biletów - dodał Jąder.