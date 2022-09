Trener wystawił mu dobrą opinię. Zostaje!

Wychowanek Wybrzeża Gdańsk przywędrował do Rybnika z macierzystego klubu w listopadzie ubiegłego roku. Wiązano z nim duże nadzieje, ponieważ w środowisku panuje opinia że wprost kocha ścigać się on na domowym owalu ROW-u. Jego pierwszy sezon w nowym zespole okazał się przyzwoity, lecz bez rewelacji, gdyż w rankingu najskuteczniejszych zawodników uplasował się dopiero na 25. miejscu. Z pewnością były apetyty na nieco więcej. 27-latek szansę do poprawy otrzyma w przyszłym roku, bowiem dziś oficjalnie obie strony poinformowały o przedłużeniu współpracy.

- Dlaczego Krystian zostaje? Są trzy powody. Po pierwsze, nie chciałem wymieniać całej drużyny i zaczynać kolejnego sezonu z pięcioma nowymi seniorami. Po drugie, ten miniony sezon pokazał, że Krystian jest wartościowym zawodnikiem. On miał tendencję zwyżkową, a ostatnie mecze w jego wykonaniu wyglądały rewelacyjnie. Po trzecie podoba mi się jego dynamiczny sposób jazdy, jego zadziorność i to jak walczy na torze. On ma charakter. Poza tym jest bardzo konkretnym człowiekiem, który zawsze mówi to, co myśli. A tak na marginesie, to trener Antoni Skupień dał mu bardzo dobre referencje - oznajmił Krzysztof Mrozek w komunikacie na stronie klubowej.