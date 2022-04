Niedzielę z najlepszą ligą świata rozpoczniemy od pojedynku w Lesznie, gdzie zmierzą się ekipy będące w zupełnie innych humorach. Fogo Unia niewątpliwie jest na fali po sensacyjnym pokonaniu Zielona-Energia.com Włókniarza Częstochowa i z pewnością marzy o pójściu za ciosem. Gorzowianie z kolei mają nad czym myśleć. Ich liderzy całkowicie zawiedli w starciu z Motorem Lublin, przez co zamiast pierwszych punktów do tabeli, fani musieli zadowolić się jedynie dobrym debiutem Patricka Hansena w PGE Ekstralidze. Kibice szczególnie wiele zarzucali Stanisławowi Chomskiemu. Uznany trener wystawił bowiem Bartosza Zmarzlika do pary z juniorem, co patrząc na wynik nie było chyba najlepszym rozwiązaniem. Co ciekawe, w Lesznie nasz dwukrotny mistrz świata również wystartuje z dokładnie tym samym numerem.

Awizowane składy na mecz Fogo Unia Leszno - Moje Bermudy Stal Gorzów:

Moje Bermudy Stal Gorzów: 1. Szymon Woźniak, 2. Martin Vaculik, 3. Anders Thomsen, 4. Patrick Hasnen, 5. Bartosz Zmarzlik, 6. Mateusz Bartkowiak, 7. Oliwier Ralcewicz

Fogo Unia Leszno: 9. Jason Doyle, 10. Janusz Kołodziej, 11. David Bellego, 12. Jaimon Lidsey, 13. Piotr Pawlicki, 14. Maksym Borowiak, 15. Hubert Jabłoński

Początek meczu w niedzielę 17 kwietnia o godzinie 16:30. Transmisja w Canal+ Sport 5.

Tuż po zakończeniu starcia w Wielkopolsce, przeniesiemy się na wschód kraju, a dokładniej do Lublina. Motor po zwycięstwie w Gorzowie zechce podtrzymać dobrą passę i wcale nie będzie to takie trudne zadanie. Na obiekt przy Alejach Zygmuntowskich zawita totalnie pogubiony Zielona-Energia.com Włókniarz Częstochowa, który tydzień temu dość niespodziewanie na przywitanie się z rozgrywkami poległ u siebie z Fogo Unią Leszno. Żużel co prawda niejednokrotnie udowadniał nam, iż kocha niespodzianki, jednak przełamanie podopiecznych Lecha Kędziory na terenie obecnych wicemistrzów kraju uznamy za coś więcej niż cud.

Awizowane składy na mecz Motor Lublin - Zielona-Energia.com Włókniarz Częstochowa:

Zielona-Energia.com Włókniarz Częstochowa: 1. Leon Madsen, 2. Bartosz Smektała, 3. Fredrik Lindgren, 4. Jonas Jeppesen, 5. Kacper Woryna, 6. Jakub Miśkowiak, 7. Mateusz Świdnicki

Motor Lublin: 9. Jarosław Hampel, 10. Mateusz Tudzież, 11. Maksym Drabik, 12. Zastępstwo zawodnika, 13. Mikkel Michelsen, 14. Wiktor Lampart, 15. Mateusz Cierniak

Początek meczu w niedzielę 17 kwietnia o godzinie 19:15. Transmisja w Canal+ Sport 5.