Trener tłumaczy się z taktyki. Zawalił mecz?

- Z pewnością kto analizuje program, to będzie doszukiwał się różnych możliwych rozwiązań. Po meczu w Częstochowie uznałem, że to ustawienie jest lepsze z uwagi na to, że tam zabrakło możliwości związanych z dobrym startem dla Emila. Chciałem też ustawić inaczej wyścig trzynasty. Druga sprawa jest taka, że z uwagi na to, że uważałem, iż mamy dwóch liderów, którzy są pewni, to uznałem, że to ustawienie będzie lepsze. Występy Emila w Lublinie dotychczas wypadały bardzo źle - tłumaczył się w wywiadzie dla Canal+ Sport 5 Robert Sawina.