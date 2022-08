Trener rzucił papierami i wyszedł. Wyjaśnia o co poszło

Przed sezonem wiele osób przyjmowało zakłady, że trener Antoni Skupień nie wytrzyma do końca sezonu z prezesem ROW-u Rybnik Krzysztofem Mrozkiem. Tymczasem duet Skupień - Mrozek spokojnie przejechał sezon, za to nie ma już Skupienia w Rybkach Rybnik.

Trener Skupień złożył wypowiedzenie

- Złożyłem wypowiedzenie - mówi nam Skupień. - Powód? Wtrącali mi się do prowadzenia zajęć, w to jak ustalam treningi. Nie pasowało to, że młodzi przyjeżdżają trenować na duży tor ROW-u. Zdaniem działaczy to był zły pomysł.

W Rybkach małe zamieszanie z trenerami

Odejście trenera, to w zasadzie ciąg dalszy perturbacji w Rybkach. To taki sam problem, jak wcześniejsze transfery zdolnej młodzieży z klubu do Częstochowy. Prezes ROW-u swego czasu zrobił nawet o to awanturę, bo Rybki są zasilane z miejskiej kasy i wychowankowie powinni trafiać przede wszystkim do ROW-u, a nie do innych klubów.