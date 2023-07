Trener rzucił granat. To wybiło ich z rytmu

- Wiadomo, że taka informacja wybiła z rytmu. Cały sezon przejechaliśmy i naprawdę mieliśmy pod górę, chyba jak nigdy. Nie chciałbym, żeby to, co zostało przez cały sezon zbudowane, zostało teraz zerwane. Nie tylko ja tak myślę, ale i cały zespół. Liczymy głęboko na to, że odjedziemy ten sezon do końca. Po takim meczu, jak z Grudziądzem nikt nie zakładał takiego scenariusza. Trener Baron robi kawał dobrej roboty i nie wyobrażam sobie żeby go z nami nie było

~ skomentował Grzegorz Zengota