Trener rewelacji sezonu dostanie nowy kontrakt i podwyżkę

W końcowej fazie rozgrywek wielu ekspertów mówiło, że trener Stanisław Chomski był ósmym zawodnikiem drużyny Moje Bermudy Stal Gorzów. Chwalono go za decyzje taktyczne i za to, jak prowadził zespół w najważniejszej fazie rozgrywek, czyli w play-off. Umowa trenera z klubem wygasa jednak z końcem października. Co dalej?