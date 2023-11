Trener reprezentacji tłumaczy kontrowersyjne powołanie. Mówi o nagrodzie

Kadra reprezentacji Polski liczy 7 seniorów, 2 zawodników U-23 oraz 3 juniorów. Powołań mogło być mniej, ale Rafał Dobrucki wytłumaczył, że nasi zawodnicy świetnie się rozumieją właśnie w takim układzie, jaki został powołany.

Bartosz Zmarzlik - wybór oczywisty

- Bartek wyznacza horyzonty, a przy tych wszystkich sukcesach wciąż pozostaje tym samym Bartkiem sprzed paru lat. Mieć takiego zawodnika, to olbrzymi skarb. Pomimo kłód rzucanych pod nogi i tej sytuacji, jaka miała miejsce w Vojens, a nie powinna się wydarzyć pokazał, że dystans pomiędzy nim, a resztą zawodników jest dla niego bezpieczny - mówił Rafał Dobrucki dla Facebookowego kanału Żużlowej Reprezentacji Polski.

Maciej Janowski ma konkretny plan

- Maciej Janowski nie znalazł się w Grand Prix. Nie zapominajmy, że rok temu był medalistą mistrzostw świata, więc spodziewałem się, że szacunek włodarzy SGP jest większy do tego, co robił. Stało się inaczej i nie dostał dzikiej karty. Ma już skonkretyzowane cele na przyszły rok jeśli chodzi o ligę, a ten sezon będzie dla niego taki, że spojrzy na wszystko z boku i wróci do cyklu na kolejny sezon - powiedział Dobrucki.

Hampel odnalazł się po kilku sezonach kłopotów

- Uważam, że Jarek Hampel miał kapitalny sezon, szczególnie końcówkę i to po kilku sezonach kłopotów. Pokora, praca, nieustępliwość w dążeniu do tego żeby robić dobre wyniki i doświadczenie jakim dysponuje oraz osobowość jaką dysponuje powoduje, że on na miejsce w kadrze zasługuje - tłumaczy Dobrucki.

Woźniak spełnił marzenie, a już mierzy wyżej

- Szymon Woźniak jest zawodnikiem, który pokazuje, że pokorą i ciężką pracą można dojść naprawdę wysoko. On chciał spełnić marzenie (i awansować do GP - dop. red.), spełnił je, ale głód rośnie w miarę jedzenia. Stara się nie celebrować awansu do GP, a zaistnieć wśród najlepszych zawodników. Szanuję to. Myślę, że może zaskoczyć - podzielił się spostrzeżeniami trener kadry.

Kubera miał poważną kontuzję, a i tak odniósł sukces

Dominik Kubera jest w kadrze zasłużenie. Kontuzja z tego sezonu na pewno nie pomogła, natomiast pokazał, że można szybko wrócić do dobrej dyspozycji i jeździć bardzo dobrze, mądrze. Pokazał, że to nie był sezon, który chce objechać, a zrobić z niego sukces ~ Rafał Dobrucki

Kołodziej ma wszystko, by wygrywać

- Janusz Kołodziej jest zawodnikiem-inżynierem. Ma bardzo dużą wiedzę techniczną. Jest kapitalnym zawodnikiem, a sezon przez kontuzje, które go ciągle nękały na pewno nie był taki, jakby chciał. Pokazał w cyklu SEC, że może walczyć o tytuły. On ma wszystko, by wygrywać - podkreśla trener Dobrucki.

Dudek ma kłopoty, ale zimą wszystko przemyśli

Nie mam powodów żeby w Patryka nie wierzyć. To kapitalny technicznie zawodnik, o ogromnych umiejętnościach. Ma swoje kłopoty. Przyszły sezon będzie takim, kiedy odpocznie od GP i zacznie budować wszystko od nowa, a w szczególności pewne rzeczy, które od dłuższego czasu nie funkcjonowały. Patryk jest tego świadomy i wie, gdzie leży kłopot. To połowa sukcesu. Zima jest na tyle długa, żeby to wszystko przemyśleć ~ Rafał Dobrucki

Mencel wzbudził kontrowersje. Dobrucki wyjaśnia

- Antoni Mencel progresuje. W lidze jeszcze tego tak nie widać, bo nie okrzepł. Natomiast w zawodach juniorskich spisywał się bardzo dobrze. Okazał się najlepszym w całym cyklu turniejów zaplecza kadry juniorów. Ten, który wygra cykl miał być nominowany do kadry, to zostało przewidziane. Stąd jest w kadrze, choć niewykluczone, że i bez tego zwycięstwa znalazłby się w kadrze. Grupa pościgowa jest tak duża, że nie wystarczyłoby miejsca, by wszystkich powołać - wyjaśnił Rafał Dobrucki.

Damian Ratajczak i Antoni Mencel / Jarosław Pabijan / Flipper Jarosław Pabijan

Bartosz Zmarzlik / Jarosław Pabijan / Flipper Jarosław Pabijan