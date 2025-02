Trener reprezentacji Polski przerywa milczenie. Ujawnia nieznane fakty, "brak szacunku"

Ciąg dalszy afery z wyrzuceniem Macieja Janowskiego z reprezentacji Polski na sezon 2025. 33-latek w piątek opuścił obóz i choć nazajutrz na niego wrócił, to nie ominęły go konsekwencje. - Unikał spotkania ze mną, dlatego po kolacji zaprosiłem go na rozmowę. Przekazałem mu, że jego powrót niczego nie zmienia, bo decyzja już zapadła - wyjaśnia Rafał Dobrucki. - W niedzielę rano Maciej ponownie opuścił hotel i wrócił do Polski. Jego zachowanie traktuję, jako brak szacunku do reprezentacji, do kolegów, do mnie i wszystkich tych, którzy byli zaangażowani w organizację tego zgrupowania - podkreśla trener kadry.