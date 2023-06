Trener radzi rozbitemu mistrzowi. Tak źle jeszcze nie było

- Myślę, że chłopacy wykonali dobrą robotę, a ten bonus jest dla nas zwycięski. Zabrakło moich punktów, by wywieźć większą liczbę punktów meczowych. Nie było frajdy z jazdy, kompletnie. Zawody SEC dzień wcześniej w Częstochowie były dość udane, przy czym podkreślam - dość udane. Mój ostatni wyścig (w Grudziądzu - dop. red.) był próbą, by wykluczyć dla innych zawodników, czego nie robić. Słaby występ, muszę to obgadać z teamem, bo nie jest dobrze na dzień dzisiejszy - powiedział w Magazynie PGE Ekstraligi Patryk Dudek.

Tak źle jeszcze nie było

- Nie jest łatwo. To trudna dla mnie sytuacja. Dawno tak nie jechałem, jak w tym roku. Walczę z tym i pracuję żeby było lepiej, bo jazda nie jest satysfakcjonująca dla mnie, sponsorów, kibiców. Szału nie ma, sami widzicie. Trudno mi cokolwiek powiedzieć, punkty też na to wskazują. Na większość pytań w swoim gronie muszę odpowiedzieć. Tak naprawdę od kilku tygodni pracujemy nad sprzętem, by było lepiej. Są przebłyski, ale to wciąż daleka droga. Jak na razie nie myślałem o tym, by mieć kogoś nowego u siebie. Będę pracował z teamem, by odnaleźć radość z jazdy, by dopasować motocykl do danych warunków. Musimy wywrócić sprzęt do góry nogami - tłumaczył przybity Patryk Dudek.