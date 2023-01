Trener policzył i wyszło mu, że poradzą sobie bez Zmarzlika

Wielu nie wyobraża sobie ebut.pl Stali bez Bartosza Zmarzlika. Wieszczą drużynie katastrofę wynikową. Po pierwsze ze względu na to, że Zmarzlik zdobywał wiele punktów. Po drugie ze względu na to, że Zmarzlik służył radą kolegom i podpowiadał im optymalne rozwiązania.

Odejście Bartosza Zmarzlika wcale nie musi oznaczać krachu Stali Gorzów

Stanisław Chomski, trener Stali, uważa jednak, że odejście Zmarzlika wcale nie musi oznaczać krachu. Policzył on punkty i wyszło mu, że mimo odejścia lidera i największej gwiazdy jego zespół wciąż jest nad kreską. - Oczywiście jest to tylko teoria, ale jednak liczby pokazują, że wcale nie musi być tak źle, jak niektórzy mówią i piszą - zauważa Chomski.

Szkoleniowiec założył, że Oskar Fajfer będzie zdobywał średnio 7 punktów na spotkanie. Połowę tego, co Zmarzlik. To ma jednak wystarczyć do osiągania dobrych wyników przez zespół, jeśli spełnią się pozostałe założenia.

Takie założenia poczynił trener Stali Gorzów Stanisław Chomski

Pierwsze z nich to delikatna zwyżka formy liderów. W tym roku ich średnie meczowe wynosiły odpowiednio: 11 u Martina Vaculika, 9 u Szymona Woźniaka, 8 u Andersa Thomsena. Trener Chomski uważa, że żaden z wymienionych nie osiągnął maksa, że każdy może się poprawić o 1 punkt. Jeśli tak się stanie, to będziemy mieli 31 zamiast 28 punktów trójki liderów. Jeśli trener założył, że Fajfer traci do Zmarzlika 7 punktów, to 3 punkty właśnie zostały odrobione.

Idźmy jednak dalej. Szkoleniowiec mocno wierzy w to, że zdecydowanie lepiej będą prezentowali się juniorzy. Ich łączna średnia meczowa za 2022 wyniosła 5 punktów. Trener liczy na co najmniej 1 punkt w górę. U każdego z osobna. Jeśli Oskar Paluch i Mateusz Bartkowiak podniosą średnią na 7, to Stal odrabia 2 punkty i na odejściu Zmarzlika traci już tylko ... 2 punkty.

W tej wyliczance został nam już tylko zawodnik U-24 Wiktor Jasiński ze średnią meczową na poziomie 2 punktów. Jeśli ją poprawi choćby o 1 punkt, to strata Stali w stosunku do tego, co było za Zmarzlika będzie już tylko w granicy błędu statystycznego.

Stal Gorzów nad kreską bez względu na formę Wiktora Jasińskiego

Jeśli jednak Jasiński się nie poprawi, to Stal i tak będzie na plusie. Średnia meczowa Stali za rok 2022 wynosi 49 punktów. W przyszłym, według powyższych założeń, powinna wynieść 47-48. 47 z Jasińskim bez progresu. 48, jeśli Jasiński się poprawi.

- Ja nie dyskutuję z tymi, którzy nas widzą na miejscach 5-6, bo tak to wygląda na papierze. Moja teoria pokazuje jednak, że odejście Bartka wcale nie musi nam aż tak bardzo zaszkodzić. Jasne, że koledzy tracą jego dobre rady, ale przecież wiele razy było tak, że ktoś inny podpowiadał Bartkowi. To nie działało wyłącznie w jedną stronę. A tego, że średnie kilku zawodników podskoczą, to jestem wręcz pewny. Odpadną im biegi z Bartkiem, który był ich kolegą z drużyny, ale i też rywalem, gdy idzie o zdobycz. On zwykle przyjeżdżał na pierwszej pozycji. Bez niego zwiększa się szansa innych na wygraną. ~ Stanisław Chomski

