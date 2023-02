Trener nie zostawia wątpliwości. Bez tego ani rusz

- Nie wyobrażam sobie, bym miał być trenerem bez uprzedniej jazdy na żużlu - powiedział Jacek Woźniak we wspomnianej rozmowie. - Wszystko to, co doradzam młodym zawodnikom bierze się z mojego praktycznego doświadczenia, ja to sam na sobie przerabiałem. Czuję to, bo lata w tym siedziałem i znam to po prostu od podszewki - dodał trener Polonii, który żużlową karierę zakończył w wieku 37 lat i jak mówi, na tamten czas był to zdecydowanie odpowiedni moment.