Trener na emeryturze, to i drużyna wiekowa

Niedawno z drużyny Arged Malesy Ostrów Wielkopolski śmiano się, że to dom starców, bo o sile drużyny stanowili nie najmłodsi już Tomasz Gapiński i Grzegorz Walasek. Teraz ten tytuł trafi najpewniej do zespołu H. Skrzydlewska Orła Łódź. Średnia wieku seniorów w tym zespole wyniesie 33,8 lat. Gdyby odliczyć obowiązkowego zawodnika U24 wyniosłaby ona 36,25! To najwyższy wynik w eWinner 1. Lidze.