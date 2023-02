Trener mówi wprost. To radzi Miedzińskiemu

A przypomnijmy, że w sierpniu właśnie podczas meczu z Falubazem Miedziński upadł i uderzył głową w tor. Doznał poważnego urazu mózgu, był w śpiączce. Informacje na temat jego zdrowia były fatalne. Ostatecznie doszło do czegoś, co śmiało można było nazwać cudem . Raptem trochę ponad miesiąc po upadku Miedziński w dobrej formie pojawił się na gali PGE Ekstraligi. To wydawało się naprawdę nierealne, ale zawodnik wyglądał jakby nic się nie stało, a przecież kilka tygodni wcześniej byliśmy gotowi na najgorsze.

Oni nie chcą mówić. Trener odradza

Zapytaliśmy kilku żużlowców o zdanie na temat tego, czy Miedziński powinien wracać do żużla. Nikt nie chciał się wypowiadać, co oznacza mniej więcej tyle, że najpewniej są przeciwni powrotowi. Skontaktowaliśmy się z Jackiem Woźniakiem, trenerem Abramczyk Polonii Bydgoszcz, w której Miedziński ma kontrakt. - Mówię to wprost, bo Adrianowi też mogę to powiedzieć. Ja bym dał już sobie spokój z żużlem. Tych sytuacji było już za dużo, a Adrian nikomu niczego nie musi udowadniać. To jedynie moja opinia, rada. On jest dorosły, zrobi co uzna za stosowne - mówi.