Trener mówi o błędzie. Tak tłumaczy swoją decyzję

Manewr się nie udał, bo Lambert przyjechał ostatni. Przegrał nawet z jadącym mecz życia juniorem Kacprem Łobodzińskim i strata zespołu z Torunia z sześciu wzrosła do ośmiu punktów (20:28). - Nie chcieliśmy czekać, bo równie dobrze po tym wyścigu mogliśmy tracić cztery punkty. Liczyliśmy, że doprowadzimy do wyrównanego spotkania. Już nie patrzeliśmy na to, że możemy poczekać z rezerwą taktyczną do następnego biegu i wystawić go w miejsce Patryka Dudka - dodał.