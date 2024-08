Trener Motoru Lublin zmieszany po pytaniu o gwiazdę. Zaskakująca reakcja

Żużel. Bartosz Zmarzlik odnalazł właściwe silniki

Żużel. Motor Lublin trzyma kciuki za rywali Polonii Bydgoszcz?

Skoro menedżer Motoru sam odniósł się do Wiktora Przyjemskiego, musieliśmy pociągnąć jego wątek. Wiadomo, że utalentowany młodzieżowiec zostanie w Motorze tylko jeśli Polonia Bydgoszcz nie awansuje do PGE Ekstraligi.

Menedżer najpierw się zaśmiał, później zapadła chwilowa cisza, a następnie wybrnął z sytuacji: - Nie no... sport to jest sport, kto wygra, ten wygra. Nigdy do żużla nie podchodzę na zasadzie tego, co stanie się zimą w sprawach transferowych. Mam zawody, 8 zawodników i skupiam się na meczu. Nawet jeśli wiem, że jakiś zawodnik odejdzie do innego klubu, nie ma to dla mnie znaczenia. Po prostu jadę te zawody.