Trener kończy pracę w klubie. Tak prezes ocenił jego kadencję

Janusz Ślączka oficjalnie wciąż jest trenerem ZOOleszcz GKM-u Grudziądza, ale wiemy, że jego drogi z klubem w najbliższych dniach się rozejdą. Szkoleniowiec ma umowę ważną do 15 listopada. Po tym terminie najpewniej podpisze nowy kontrakt z nowym klubem. W środowisku mówi się, że ma trafić do Tauron Włókniarza Częstochowa. Pojawiły się także głosy o możliwej zmianie scenariusza i przenosinach do Texom Stali Rzeszów.