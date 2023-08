Trener i lider na wylocie? Prezes zabrał głos

To dlatego Pedersen odejdzie z klubu

Szanse na pozostanie Duńczyka są jednak iluzoryczne. Zawodnik chciał przedłużyć umowę, ale nie należy on do najtańszych żużlowców. Poza wszystkim w tym wieku jest bardzo niepewny i nikt nie da nikomu gwarancji, że za rok wywiązałby się ze swojego zadania. Zresztą byłego mistrza świata dość mają też sami kibice, więc ci mogliby być wściekli na działaczy, jeśli zaufaliby mu raz jeszcze i nic dobrego by z tego nie wyszło.

Trener Ślączka też może odejść

- Żadne decyzje w sprawie trenera nie zapadły - przekonuje nas Murawski. - Sezon dopiero co skończyliśmy, a umowę z trenerem Ślączką mamy ważną do końca października. Planujemy rozmowy i zastanowienie się co dalej. Na razie termin nie został jednak ustalony. Myślę, że lada dzień się zdzwonimy i coś ustalimy. Trener mieszka na drugim końcu Polski w Rzeszowie, więc nie chcę ściągać go do Grudziądza niepotrzebnie - mówi dyplomatycznie