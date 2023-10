Trener go skreślił. Wraca do domu jako gwiazda

Drużyna PSŻ-u do następnego sezonu przystąpi w bardzo mocno zmienionym składzie. Jedynym seniorem, który zostanie w Poznaniu z tegorocznej kadry, będzie Aleksandr Łoktajew. Do niedawna dochodziły sygnały, że zostać na dłużej może Kevin Fajfer. Zawodnik jednak oficjalnie pożegnał się z klubem i kibicami. Spędził w Poznaniu dwa sezony. W poprzednim pomógł wywalczyć awans do 1. Ligi Żużlowej.