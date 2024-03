Trener dostał pytanie o jednego zawodnika. Takiej odpowiedzi nikt się nie spodziewał

Kościecha w Grudziądzu jest bardzo cenionym trenerem. Pracuje w GKM-ie od maja 2018 roku, jednak przez sześć sezonów zajmował się tylko szkoleniem młodzieży. Gdy przejmował swoje obowiązki, to szkolenie w klubie praktycznie nie istniało. Śmiało można powiedzieć, że Kościecha wprowadził pracę z juniorami na zupełnie inny poziom (zaopiekował się szkółkowiczami, przypilnował, aby mieli wszystkie niezbędne rzeczy do rozwoju). Teraz GKM chwali się perspektywiczni wychowankami .

Szykuje atak na Zmarzlika. Teraz tylko to potwierdza Małkiewicz (objawienie zeszłorocznych play-off w Betard Sparcie Wrocław) i Przanowski to wychowankowie Kościechy. Trener prowadzi ich od samego początku. Długo współpracuje też z Łobodzińskim, który zaczynał w swojej rodzinnej Bydgoszczy, ale trafił do GKM-u przed licencją. Kibice oglądający mecze najlepszej ligi świata poznali już zarówno Łobodzińskiego, jak i Małkiewicza. O Przanowskim wielu jednak dopiero usłyszy .

Żużel. GKM Grudziądz: Robert Kościecha: Proszę dać im spokój

Szkolenie młodzieży nie ogranicza się tylko do treningów i nauki jazdy na motocyklu. Kościecha doradza juniorom też, jak mają radzić sobie z presją i próbuje uchronić ich przed głosami z zewnątrz. W GKM-ie chwalą jego zaangażowanie i przypominają, że na każdym treningu daje z siebie maksa. Czasami nawet ryzykuje. W 2021 roku mogło dojść do tragedii, gdy w stojącego na torze trenera wjechał adept. Na szczęście skutki wypadku nie były najpoważniejsze - szkoleniowiec złamał "tylko" kostkę i szybko wrócił do pracy.



Trener, który od sezonu 20240 zajmuje się też pierwszą drużyną, odmówił szerszej wypowiedzi, kiedy zapytaliśmy go o umiejętności Przanowskiego. - Ja o zawodnikach młodzieżowych nie będę się wypowiadał, bo sytuacja jest tego typu, że oni różnie reagują. Mają pracować, skupiać się na swojej pracy i nie słuchać rzeczy, które w tym momencie nie są im do niczego potrzebne. Proszę dać im spokój - powiedział nam Kościecha.



46-letni trener urodził się w Grudziądzu, ale nigdy jako zawodnik nie jeździł dla GKM-u. Będąc trenerem młodzieży, współpracował z Robertem Kempińskim, a także z Januszem Ślączką. Obaj nie wprowadzili drużyny do play-off, więc teraz Kościecha spróbuje dokonać tej sztuki.