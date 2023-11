Trener debiutant będzie miał kłopoty? Ten transfer może go uratować

Kościecha mówi o łączeniu ról w GKM-ie. Będzie transfer?

Kościecha ma świadomość, że łączenie pracy trenera młodzieży z trenerem pierwszego zespołu będzie wymagało wielkiego poświęcenia. - Na pewno będzie to ciężkie wyzwanie. Mam taki mały plan. Jestem już po jednym telefonie. Mam nadzieję, że wypali i będę miał osobę, która pomoże mi troszeczkę prowadzić juniorów. Ale to na razie tajemnica - powiedział Kościecha w wywiadzie dla GKMTV.



- Byłem w tym roku na każdym treningu ekstraligowym i na każdym meczu ligowym. Nie opuściłem żadnego meczu, może... z dwa treningi, ale przez to, że akurat w czwartek miałem zawody młodzieżowe. Tak to byłem zawsze. Za dużo się nie zmieni, zmieni się tylko to, że będę bardziej musiał przygotować tor na niedzielę z toromistrzem - dodał.