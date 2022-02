Na zgrupowaniu pojawiło się 13 żużlowców, m.in. znani w Polsce Tom Brennan, Drew Kemp, Leon Flint, czy Anders Rowe. Brytyjska federacja postanowiła jednak zaprosić też młodszych zawodników, którzy dopiero rozpoczną swoją przygodę z poważnym żużlem. Do tego grona należy zaliczyć 15-letniego Bena Triggera. - Można powiedzieć, że jestem w krainie marzeń. Wspaniale było dostać wiadomość z zaproszeniem. Nie pomyślałbym, że kiedykolwiek będę miał taką możliwość - powiedział młody Brytyjczyk w rozmowie z tygodnikiem Speedway Star.

Dla żużlowca, będącego na początku kariery, dużym zaszczytem jest praca z Nevillem. - To oszałamiające być trenowanym przez Chrisa, który pracował z Davidem Beckhamem i reprezentacją Anglii. To w porządku gość i dla mnie, w moim wieku, korzystać z takiego takie doświadczenia i wiedzy, jak jego, biorąc pod uwagę fakt, komu pomagał w przeszłości, to niesamowite - zachwycał się Trigger.

Złoto w Speedway of Nations dowodem rozwoju

Chris Neville współpracował z reprezentacją Anglii podczas dwóch edycji Mistrzostw Świata - w 2006 w Niemczech i w 2014 w Brazylii, gdy selekcjonerami reprezentacji byli, odpowiednio, Sven Goran Eriksson i Roy Hodgson. Jego zdaniem, złoty medal na National Speedway Stadium w Manchesterze to dowód na to, że standardy wzrosły drastycznie.

- Ciągle to się zmienia, ponieważ cały czas się uczymy, co jest potrzebne żużlowcom. Mamy szczęście, że mamy w reprezentacji zawodników światowej klasy, więc możemy bazować na ich doświadczeniach, żeby budować nasz model pracy i metodologię - tłumaczy Neville.

Były trener Beckhama nie jest jedynym specjalistą, który pojawił się na zgrupowaniu. - Jednym z powodów, dla których dołączyła do nas Rebecca Blake, jest fakt, że prowadzi badania na Uniwersytecie w Southampton, które pozwolą nam zrozumieć, na bazie seniorskiej kadry, jaki jest współczesny żużlowiec i jaki on będzie w przyszłości. Nie tylko z fizycznego punktu widzenia, ale również podstaw formy, jak mentalność, taktyka, technikalia i mechanika.