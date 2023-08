Transfery się opłaciły. Wciąż są w grze o awans

Podopieczni Stanisława Burzy trzy duże punkty za zwycięstwo w spotkaniu i lepszy bilans w dwumeczu do tabeli dopisali na grubo przed wyścigami nominowanymi. Walkę ze świetnie dysponowanymi tarnowianami od czasu do czasu nawiązywali jedynie Robert Chmiel, Oskar Polis oraz Adam Ellis .

OK Bedmet Kolejarz pomimo porażki, też nie ma wcale złej sytuacji. Do Małopolski opolanie przyjechali jako liderzy tabeli, więc gorszy dzień spowodował jedynie ich spadek na drugą pozycję. Oskar Polis i spółka sezon zasadniczy zakończą w najbliższą sobotę, kiedy to do stolicy polskiej piosenki zawita zespół z Piły.