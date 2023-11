Transferowy strzał w dziesiątkę! Utrzyma ich w lidze?

To rzadkość, by beniaminkowi pozostali tak wartościowi zawodnicy, jak Jarosław Hampel czy Piotr Pawlicki. Kiedy beniaminkiem były Cellfast Wilki Krosno, krośnianie wyciągali z innych zespołów zawodników już tam dogadanych, paląc za sobą mosty. Tak było w przypadku Krzysztofa Kasprzaka i Jasona Doyle’a. Kasprzak i Doyle nie będą mogli wrócić do Grudziądza i Unii Leszno, a prezes Unii, Piotr Rusiecki powiedział wprost, że dopóki będzie za sterami leszczyńskiego zespoły, dopóty nikogo krośnianom nie wypożyczy jeśli tam zarządzać klubem będzie Grzegorz Leśniak.