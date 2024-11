Transferowy dylemat gwiazdy ligi. Grozi mu bezrobocie

400 tysięcy złotych za podpis i 5 tysięcy złotych za punkt - takich pieniędzy miał oczekiwać Lyager jeszcze kilka dni temu. Sytuacja Duńczyka na transferowej giełdzie z jednej strony jest łatwa, a z drugiej... trudna. Chcą go zarówno H. Skrzydlewska Orzeł Łódź, jak i Unia Tarnów. Haczyk polega na tym, że żużlowiec nie ma co liczyć nawet na zbliżone stawki do swoich finansowych oczekiwań. Podpisze kontrakt, chyba że uniesie się honorem i poczeka do wiosny na korzystniejsze oferty. Byłoby to jednak ryzykowne posunięcie. Coś o tym wie, chociażby Matej Zagar.

