Transferowa wpadka, wygrał tylko raz. Gruba kasa wyrzucona w błoto

Kariera Wysockiego jest kręta i bardzo dziwnie się układa. Marcin Murawski, prezes ZOOLeszcz GKM-u Grudziądz, w 2022 roku oddał żużlowca bez żalu na wypożyczenie do Energi Wybrzeża Gdańsk, by po sezonie pozbyć się go definitywnie. Taki obrót spraw spodobał się działaczom znad morza, którzy go wykupili i - ku wielkiemu zdziwieniu obserwatorów - Wysocki szybko wskoczył do składu, całkiem nieźle się prezentując.

