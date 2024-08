Transferowa niespodzianka. Zwrot akcji, to tam polski talent stanie na nogi

Do zwrotów akcji na żużlowej giełdzie transferowej dochodzi co roku i to znacznie częściej niż raz. Wszystkim już wydawało się, że Mikkel Michelsen zostanie nowym zawodnikiem Betard Sparty Wrocław, a ostatecznie zwiąże się kontraktem z KS Apatorem Toruń. Klub z Grodu Kopernika bezpośrednio jest związany z kolejnym niespodziewanym ruchem . Tym razem traci zawodnika na rzecz innego ośrodka. 24 lipca informowaliśmy, że Lampart przedłuży swoją umowę w Toruniu. Warunki były już ustalone, miało być nawet podpisane wstępne porozumienie. Wszystko zmieniło się cztery dni po publikacji naszego artykułu, kiedy 23-latek kompletnie zawiódł w domowym starciu z zespołem z Częstochowy . Apator zwyciężył 49:41, ale dwa zera Lamparta spowodowały brak punktu bonusowego. Wtedy zawodnikowi oberwało się od kibiców , krytyki nie oszczędzał mu też trener Piotr Baron, o czym pisaliśmy TUTAJ .

Transfery w PGE Ekstralidze. Wiktor Lampart ma jeździć w Krono-Plast Włókniarzu Częstochowa

Hit transferowy w polskiej lidze, wyleci ze składu. Nie trafi na bezrobocie



Lampart po całym zdarzeniu miał wsiąść do samochodu i udać się na rozmowy do Częstochowy, które zakończyły się podaniem ręki prezesowi Michałowi Świącikowi. Żużlowiec wiedział, co robi. Działacz potrzebował zawodnika U24, bo Mads Hansen w przyszłym roku będzie miał już 25 lat (plotkowano o powrocie do Częstochowy Jakuba Miśkowiaka). Włókniarz może być ostatnią deską ratunku dla Lamparta na pozostanie w PGE Ekstralidze na dłużej. Kilka ostatnich sezonów miał bardzo słabych. Najpierw podziękowano mu w Lublinie, teraz miarka przebrała się w Toruniu.



Gdyby negocjacje Lamparta z Włókniarzem się nie powiodły, to żużlowiec miał kilka innych opcji, m.in. z PGE Ekstraligi. Był też rozpatrywany przez Texom Stal Rzeszów, jednak klub z Podkarpacia znalazł mocniejszego zawodnika na pozycję U24.