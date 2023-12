Transferowa bomba beniaminka. Pójdą na randkę w ciemno

Texom Stal Rzeszów chce nie tylko spokojnie utrzymać się w 2. Speedway Ekstralidze, ale powalczyć także o coś więcej. Potencjał kadrowy w tej drużynie z pewnością jest. To może być czarny koń rozgrywek.

Nie wykorzystali szansy i pożegnali się z drużyna

Stal szkielet drużyna miała już gotowy

Trzeba przyznać, że rok temu skład Stali został zbudowany z głową. Po awansie nie trzeba było wymieniać całej drużny, a jedynie przeprowadzić kosmetykę. Świetnie w Rzeszowie odnalazł się Marcin Nowak, który wraca na poziom I-ligowy. Podobnie jak Krystian Pieszczek, który po odejściu z Rybnika odżył i spokojnie może wrócić do skutecznego punktowania w 2. Speedway Ekstralidze.

Ciekawie wygląda zestawienie personalne obcokrajowców. Kildemand i Thorssell to w pewnym sensie małe znaki zapytania biorąc pod uwagę wyższy poziom ligi. Kluczowa informacja to zatrzymanie juniora Wiktora Rafalskiego, który powinien należeć do czołówki wśród młodzieżowców.