Transfer "złotego dziecka". Wróci kontrowersyjna dyskusja?

WTS Sparta Wrocław podpisała długoterminowy kontrakt z Williamem Drejerem, czyli "złotym dzieckiem" duńskiego żużla. Na razie młody zawodnik jest przewidziany "tylko" do rozgrywek U24 Ekstraligi, ale w niedalekiej przyszłości może to się zmienić. Co wtedy? Czy wróci wzbudzająca spore kontrowersje dyskusja o "przepchnięciu" przepisu o zagranicznym juniorze w PGE Ekstralidze? Sparta na 2024 rok jest zabezpieczona, ale już sezony 2025-2026 mogą to zmienić.