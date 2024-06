Transfer "złotego dziecka". Polski klub kupił go na lata, znamy szczegóły

Wypożyczenie 17-letniego żużlowca było zaskakującym ruchem, szczególnie dla kibiców z Rzeszowa oraz Bydgoszczy. Majewski do końca sezonu w lidze będzie występować w Stali, a w zmaganiach DMPJ wciąż ma zdobywać punkty dla Polonii. Zmieni się to dopiero po zakończeniu rozgrywek, kiedy rzeszowianie definitywnie go wykupią. Działacze porozumieli się już odnośnie kwoty transferowej. Słyszymy, że nie jest to tani transfer.



Reklama