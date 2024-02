Transfer z terenu wroga. Tak go przywitali

Polonia wita nowego trenera. Bajerski ma dać jej awans

- Jestem zadowolony. Myślę, że prezes, zawodnicy oraz kibice też będą zadowoleni, mimo że przecież jestem z Torunia (śmiech). Pochodzenie nie ma dla mnie żadnego znaczenia. Nic tego nie zmieni. Idę do klubu z Bydgoszczy do pracy . Najważniejszym celem w tej chwili jest awans do finału, a tam wszystko rozstrzygną dwa mecze. Chcemy awansować do PGE Ekstraligi - mówił nam Bajerski w wywiadzie. Szkoleniowiec może być zaskoczony, ponieważ większość kibiców już teraz chwali jego zatrudnienie. Nie musiał nawet poprowadzić drużyny w żadnym ligowym spotkaniu. P olonia potrzebowała na tym stanowisku fachowca. Jacek Woźniak trenerskim fachowcem oczywiście jest, jednak najlepiej radzi sobie ze szkoleniem adeptów i juniorów . Teraz bardziej się na tym skupi. Ma wychować kolejnych Wiktorów Przyjemskich.

Ikona w roli trenera. Jego wybryk puścili w niepamięć



Nazwisko, charyzma, awanse w CV. To przemawia do fanów z Bydgoszczy. - Wreszcie kompetentna osoba na tym stanowisku. - Gość się nadaje, oby miał swobodę ruchów. - Prowadź do PGE Ekstraligi. - Jeżeli nikt Bajerowi nie będzie się wtryniał w robotę, to będzie z tego chleb. W przeciwnym razie to będzie przygoda na jeden sezon. Trenerem jest dobrym, ma chłop to coś. - Wreszcie odpowiedni gość na odpowiednim stanowisku i z wiedzą, której w ostatnich sezonach brakowało - komentują kibice w mediach społecznościowych.



Bajerski do tej pory poprowadził do awansu dwa zespoły: Apator Toruń do PGE Ekstraligi oraz PSŻ Poznań do Metalkas 2. Ekstraligi. W Bydgoszczy po ponad dziesięciu latach znów chcą jeździć wśród najlepszych. Hat-trick awansów Bajerskiego jest do tego niezbędny. Sztab Polonii w nadchodzącym sezonie stworzą trzy osoby. Oprócz Bajerskiego będą w nim Krzysztof Kanclerz (kierownik drużyny) i wcześniej już wspominamy trener Woźniak (trener młodzieży).